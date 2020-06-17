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Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor! 150'den fazla hedef imha edildi

Son dakika haberi... Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri 'ın kuzeyindeki Haftanin’de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor.

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Giriş Tarihi: 17.06.2020 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020
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PENÇE-KAPLAN OPERASYONU BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR!

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komando birlikleri 'ın kuzeyindeki Haftanin'de terör örgütüne ait hedefleri imha ediyor.

Operasyonda ilk olarak tüm harekat alanı ateş altına alındı, Fırtına obüsleri ile ÇNRA'ların da kullanıldığı atışlarda 150'den fazla hedef vuruldu.

Atışlarla bölgenin yumuşatılması sonrasında yapılan hava hücum harekatında belirlenen bölgelere komandolar karadan ve havadan sızma harekatı icra etti

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