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Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de kabul edildi

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Giriş: 04.02.2022 08:34
Son dakika haberleri... Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasalaşan teklife göre, Öğretmenlikte 'Adaylık Kaldırma Sınavı'nın kaldırılması öngörülüyor. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek olunması amaçlanıyor. Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkanı getiriliyor. 10 yıllık uzman öğretmenlerin de başöğretmenlik ile ilgili eğitimlerini tamamlayıp, sınavdan başarılı oldukları takdirde başöğretmen olmalarının önü açılarak ve yine ilave bir derece almaları sağlanacak. Aynı zamanda kademeleri yükseldiği için de maaşlarına 2 bin TL ilave edilecek.
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