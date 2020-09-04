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Son dakika: NATO'dan yeni Doğu Akdeniz açıklaması: Teknik görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı

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Giriş: 04.09.2020 17:40
Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Her iki ülke de NATO müttefiki, NATO böyle anlaşmazlıkların çözülmesi için önemli bir platform" dedi.

"HENÜZ BİR MUTABAKATA VARILMADI"

Atina yönetiminin, NATO'nun teknik görüşmeler yapmak üzere Türkiye ve Yunanistan'ın mutabakata vardığı yönündeki açıklamasını yalanladığı hatırlatılan Stoltenberg, şunları söyledi:

"Türk ve Yunanistanlı liderlerle yaptığım görüşmelerden sonra iki müttefik ülke burada, NATO'da teknik görüşmeler için bir araya geldiler bile. Bu görüşmelerin amacı askeri çatışmayı önleyecek mekanizmalar oluşturulması. Doğu Akdeniz'de kaza riskini düşürmek için henüz bir mutabakata varılmadı. Bunlar Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili müzakereler değil, teknik görüşmeler. Bunlar Almanya öncülüğündeki siyasi ara buluculuk çabalarını tamamlayacak çalışmalardır."

"TEKNİK GÖRÜŞMELERE BAŞLAMA İHTİYACIMIZ VARDI"

Stoltenberg, NATO'nun sorunların çözümü konusunda önemli bir platform olduğunu belirterek, askeri teknik görüşmelerin NATO'da başladığını tekrarladı.

Stoltenberg, "Doğu Akdeniz'de çok sayıda gemi bulunduğu için çatışmayı önleyecek mekanizmaları geliştirme konusunda teknik görüşmelere başlama ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

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