Son dakika: Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

Son dakika haberi: Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'in batısındaki Yalışlı ve el-Azuri köyleri terör örgütü YPG unsurlarından temizlendi. Kahraman Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu'nun ilerleyişi devam ediyor.. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı ile devam ediyor. Bu kapsamda SMO birlikleri, Münbiç'in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köylerini teröristlerden temizledi. Bölgede terör örgütü PKK/PYD'ye ait bir tank da ele geçirildi.



MÜNBİÇ İKİ KOLDAN KUŞATILDI



Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Suriye Milli Ordusu, adım adım Münbiç'e giriyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Münbiç iki koldan kuşatıldı.