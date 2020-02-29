Mülteciler Avrupa'ya ulaşmak için sınıra akın ediyor! Yunanistan ses bombası atıp dikenli telle barikat kurdu

Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Rejimin bilinen bütün hedefleri yerle bir edilirken Türkiye, mültecilere sınır kapılarını açtı ve Avrupa'ya gidişlerini durdurmama kararı aldı. Bu flaş karardan sonra başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen göçmenler, Yunanistan ile kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. A Haber sınır hattından yeni görüntüleri ekrana taşıdı. Son bilgilere göre; 24 saat içerisinde Yunan polisinin mültecilere ve düzensiz göçmenlere çok sert müdahalesi oluyor. Zaman zaman gaz ve ses bombası atılıyor. İşte Pazarkule Sınır Kapısı’ndan yeni görüntüler…