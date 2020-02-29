İdlib şehidi Muharrem Öğütçü'nün babasından duygulandıran sözler! | Video

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün Bingöl'e getirilen naaşı anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü tarafından gözyaşlarıyla karşıladı. Baba Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce görüştüğünü söylerken, "2 oğlum vardı. Biri de Kayseri'de asker. Allah'ın emridir. Başım üstüne" dedi.

Suriye rejiminin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Muharrem Öğütçü'nün cenazesi Hatay'da yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e uğurlandı.

Karlıova ilçesindeki Suçatı köyünde toprağa verilmek üzere Bingöl'e uğurlanan şehit Öğütçü'nün cenazesi askeri uçakla Bingöl Havaalanı'na getirildi. Havaalanında şehit evladının cenazesini karşılayan anne Süphan ve baba Ramazan Öğütçü, gözyaşlarına boğuldu.

Acılı haberi alan baba Ramazan Öğütçü, şehit oğluyla 3 gün önce görüştüğünü söyledi.