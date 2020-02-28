Son dakika: BMGK'dan İdlib toplantısı: Türkiye'ye tam destek
Son dakika haberleri... BMGK, Esad rejimi tarafından İdlib'de Türk unsurlarına yapılan saldırı sonrasında acil olarak toplandı. BMGK'dan Esad rejiminin kalleş saldırısı kınanırken, İngiltere ve ABD'den Türkiye'ye tam destek geldi.
Esad rejiminin İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı hava saldırısının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil olarak toplandı. BMGK'da Türkiye'ye destek verilirken, Esad rejiminin saldırıları kınandı.
ABD'DEN RUSYA, İRAN VE SURİYE'YE ÇAĞRI
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli" dedi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft BMGK'da yaptığı açıklamada, "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." dedi.
ABD'nin BM Temsilcisi, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.
İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK
İngiltere, Esed güçlerinin dün İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınarken, Türkiye'nin bölgede acil ve kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını desteklediğini bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yazılı açıklamasında, Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadığını belirterek, Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.
"NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'de acil ve kalıcı bir ateşkesi müzakere etme çabalarını destekliyoruz." diyen Raab, BM Güvenlik Konseyini bugün acil toplantıya çağıracaklarını da ifade etti.
"Dünkü olaylar, sadece Suriye rejiminin ve Rusya'nın İdlib'de yürüttüğü saldırının pervasız ve acımasız doğasını teyit etti." ifadesini kullanan Dominic Raab, bunun savaşta şimdiye kadarki en büyük insani krize yol açtığını belirtti.
Uluslararası hukuk veya temel insani değerlerin böylesine açık bir şekilde hiçe sayılmasının hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Raab, "Ay başında açıklanan yeni yaptırımlar temelinde, bu suçlara son verilene kadar bu baskıyı daha da artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu..
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