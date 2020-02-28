Son dakika: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısı hakkında ortak açıklama
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
Son dakika haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve nefretle kınandı.
AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve nefretle kınandı.
TBMM'den yayınlanan ortak deklarasyonda, "Çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğine inanıyoruz. Türk Ordusu'nun verilen görevleri üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tam" denildi.
Detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Merkel'den Esad rejimi ve destekçilerine İdlib çağrısı
- Türkiye ve Almanya'dan İdlib saldırısı hareketliliği
- Bulgaristan'dan AB'ye Türkiye çağrısı
- Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
- Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı ile görüştü
- Yalova Belediyesi'ndeki vurgunda 5 gözaltı daha!
- Türk SİHA'ları İdlib üzerinde uçtu
- Başkan Erdoğan, Trump ile görüştü
- Türk savaş uçakları hava sahası engelini böyle aştı
- Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı ile görüştü
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!