28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den İdlib saldırısı hakkında ortak açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
AK PARTİ, CHP, MHP VE İYİ PARTİ'DEN ORTAK AÇIKLAMA

haberleri... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve nefretle kınandı.

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis Gruplarının ortak açıklamasıyla, İdlib saldırısı şiddet ve nefretle kınandı.

TBMM'den yayınlanan ortak deklarasyonda, "Çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğine inanıyoruz. Türk Ordusu'nun verilen görevleri üstün başarıyla gerçekleştireceğine inancımız tam" denildi.

Detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN