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Son dakika: MSB: Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü

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Giriş: 08.10.2020 22:00
Güncelleme:08.10.2020 22:08
Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada "Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

SON DAKİKA HABERİ: MSB'den yapılan açıklama şöyle;

"Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."

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