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Son dakika: MSB: Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı öldürüldü
Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada "Pençe Kaplan Operasyonunda 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
SON DAKİKA HABERİ: MSB'den yapılan açıklama şöyle;
SON DAKİKA HABERİ: MSB'den yapılan açıklama şöyle;
"Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."