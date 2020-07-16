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Son dakika: MSB kabarık listeyi açıkladı! PKK'ya Pençe Kaplan Operasyonu ile ağır darbe...

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Giriş: 16.07.2020 11:57
Güncelleme:16.07.2020 12:28
Son dakika... PKK'ya Pençe Kaplan Operasyonu ile ağır darbeler indiriliyor. MSB, operasyona ilişkin kabarık bir liste açıkladı. Buna göre; Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK’ya ait 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve çok sayıda odası bulunan tünel ile birlikte silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İşte ele geçenlerin listesi ve fotoğraflar...

Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, "Bölgede icra edilen arama tarama faaliyetinde üzeri gizleme ağı ve halı ile kapatılmış olan bir sığınak girişi keşfedildi" denildi.

PKK'YA "PENÇE KAPLAN" ŞOKU

Yapılan inceleme sonucunda örümcek ağı şeklinde inşa edilen ve asgari 1200 metre uzunluğunda 5 giriş-çıkışı ve 2 yatma yeri, 1 görüntü izleme merkezi ve bu merkeze bağlı tünel çıkışında ağaca monte edilmiş PTZ kamera, 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak, 1 su depo odası ve çeşitli amaçlar için kullanılan depo odalarından oluşan bir tünel tespit edildi.

Söz konusu tünelde icra edilen arama-tarama faaliyetleriyle;

-1 adet M16A4 Piyade Tüfeği

-1 adet Doçka Uçaksavar silahı ve 4 sandık mühimmatı

-28 adet Anti-Tank RPG 7 mühimmatı

-6 adet Anti-Personel RPG 7 mühimmatı

-250 adet M16 mühimmatı ve 4 adet şarjörü

-4 adet dolu Kanas şarjörü

-5 sandık PKMS mühimmatı ve 1 adet PKMS dürbünü

-5 sandık AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 13 adet dolu şarjörü

-10 adet el bombası

-Bol miktarda amonyum nitrat

-5700 adet elektrikli fünye

-6000 adet mekanik fünye

-9 adet Alpha Fire düzenek ve 2 adet ateşleme kumandası

-3 adet 5 litrelik, 2 adet 2.5 litrelik, 2 adet 2 litrelik bidonlara sıkılanmış EYP ana imla hakkı

-Bol miktarda pil ve pil bloğu

-Bol miktarda çıt çıt düzenek

-1 adet hilti

-2 adet Baofeng Walkie Talkie

-PTZ kamera

-Kamera izleme sistemi

-Termal şemsiye

-Keskin nişancı kıyafeti

-Gizleme ağı

-1 adet atış kulaklığı ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen malzemeler ve EYP'ler METİ timimiz tarafından yerinde imha edildi.

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