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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım açıklaması! 70 terörist öldürüldü

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Giriş: 06.05.2021 10:18
Güncelleme:06.05.2021 10:25
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, "Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu." ifadelerine yer verildi.
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