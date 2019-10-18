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18.10.2019

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığında 'Güvenli Bölge' açıklaması |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile varılan mutabakat sonrası, terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " ile kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü /'nin 'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir. Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır" denildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığında Güvenli Bölge açıklaması |Video SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDA 'GÜVENLİ BÖLGE' AÇIKLAMASI |VİDEO

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