Başkan Erdoğan'dan yeni dünya düzeni mesajı! "Perde gerisinde çok daha yıkıcı bir rekabet yaşanıyor"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Küresel sistemde yaşanan köklü değişimlere dikkat çeken Başkan Erdoğan, eski dünya düzeninin yıkıldığını belirterek dünyanın sancılı bir süreçten geçtiğini vurguladı. Erdoğan, perde arkasında medyaya yansıyandan çok daha şiddetli ve yıkıcı bir rekabet yaşandığı uyarısında bulundu.