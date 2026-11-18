Başkan Erdoğan'dan Gazze için İslam alemine çağrı! "İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulmasını sağlamalıyız"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekti. İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazzeli çocukların ağır koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini belirten Erdoğan, Batılı ülkelerin insan hakları konusundaki tutumunu eleştirdi. İslam alemine özeleştiri ve ortak hareket çağrısında bulunan Erdoğan, İsrail üzerinde daha ağır baskı kurulması gerektiğini vurguladı.
Doğukan HavuzEditör
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