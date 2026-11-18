Milyonlarca emeklinin gözü ocak zammında! Masada hangi formüller var?

Milyonlarca emeklinin gözü, yeni yılda maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. Ocak ayında yapılacak artışın yanı sıra en düşük emekli maaşı ve olası iyileştirme formülleri de merak ediliyor. Asgari ücrete ilişkin yeni dönem beklentileri gündemdeki yerini korurken SGK Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında muhtemel maaş artışlarını ve hesaplamaları değerlendirdi. Muhabir Özkan Özcan, kameraman Taşkın Ural'ın görüntüleri eşliğinde emekli zammına ilişkin son gelişmeleri ekranlara taşıdı.