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MSB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
MSB'DEN 'GÜVENLİ BÖLGE' AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, kapsamında ile varılan mutabakat sonrası, terör örgütü /'nin 'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, " ile kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü /'nin 'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususları yakından takip edilmektedir. Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır" denildi.

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