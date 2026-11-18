AK Parti'nin 24 yıllık iktidarında hangi adımlar atıldı? Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar

AK Parti'nin 19 Kasım 2002'deki ilk grup toplantısından bugüne uzanan 24 yıllık iktidar döneminde hayata geçirilen projeler özel bir kliple anlatıldı. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, savunma sanayiinden diplomasiye kadar birçok alandaki çalışmaların öne çıkarıldığı klipte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş dönem konuşmalarına da yer verildi. Erdoğan'ın "Alışılmışın dışında bir dönem başlayacak" sözleri dikkat çekti.