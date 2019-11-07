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07.11.2019

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Aksaray'da bir okulda "otizmli öğrencilerin yuhalandığı" iddialarına ilişkin "Otizmli çocuklarımız ve ailelerini inciten hadise; ne eğitim sistemimizle ne de toplumsal değerlerimizle örtüşmektedir. Engelli çocuklarımıza ve ailelerine yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken; böylesi bir münferit olayın yaşanmış olması kabul edilemez." dedi.

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