Son dakika haberi... İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan HDP’de ise Ayhan Bilgen ve Altan Tan partilerinin PKK’nın idaresinde olduğunu itiraf etti. İttifaktaki İP ve HDP neden terör örgütleri ile anılıyor? Terör örgütlerinin siyasi ayaklarını mı oluşturuyorlar? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında Millet İttifakı’ndaki partilerin terör örgütleriyle deşifre olan ilişkisini değerlendirdi.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan HDP'de ise Ayhan Bilgen ve Altan Tan partilerinin PKK'nın idaresinde olduğunu itiraf etti. İttifaktaki İP ve HDP neden terör örgütleri ile anılıyor? Terör örgütlerinin siyasi ayaklarını mı oluşturuyorlar? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında Millet İttifakı'ndaki partilerin terör örgütleriyle deşifre olan ilişkisini değerlendirdi.