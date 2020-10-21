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Son dakika: Millet İttifakı dağılıyor mu? İYİ Parti ve HDP neden terör örgütleriyle anılıyor? A Haber'de MHP'li isimden flaş sözler: İYİ Parti çatlamış bir testi gibidir

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Giriş: 21.10.2020 12:53
Güncelleme:21.10.2020 13:24
Son dakika haberi... İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan HDP’de ise Ayhan Bilgen ve Altan Tan partilerinin PKK’nın idaresinde olduğunu itiraf etti. İttifaktaki İP ve HDP neden terör örgütleri ile anılıyor? Terör örgütlerinin siyasi ayaklarını mı oluşturuyorlar? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında Millet İttifakı’ndaki partilerin terör örgütleriyle deşifre olan ilişkisini değerlendirdi.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan HDP'de ise Ayhan Bilgen ve Altan Tan partilerinin PKK'nın idaresinde olduğunu itiraf etti. İttifaktaki İP ve HDP neden terör örgütleri ile anılıyor? Terör örgütlerinin siyasi ayaklarını mı oluşturuyorlar? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında Millet İttifakı'ndaki partilerin terör örgütleriyle deşifre olan ilişkisini değerlendirdi.

Millet İttifakı dağılıyor mu? İYİ Parti ve HDP neden terör örgütleriyle anılıyor? A Haberde MHPli isimden flaş sözler: İYİ Parti çatlamış bir testi gibidir MİLLET İTTİFAKI DAĞILIYOR MU? İYİ PARTİ VE HDP NEDEN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ANILIYOR? A HABER'DE MHP'Lİ İSİMDEN FLAŞ SÖZLER: İYİ PARTİ ÇATLAMIŞ BİR TESTİ GİBİDİR

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