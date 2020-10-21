Millet İttifakı dağılıyor mu? İYİ Parti ve HDP neden terör örgütleriyle anılıyor? A Haber'de MHP'li isimden flaş sözler: İYİ Parti çatlamış bir testi gibidir
Son dakika haberi... İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan HDP'de ise Ayhan Bilgen ve Altan Tan partilerinin PKK'nın idaresinde olduğunu itiraf etti. İttifaktaki İP ve HDP neden terör örgütleri ile anılıyor? Terör örgütlerinin siyasi ayaklarını mı oluşturuyorlar? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında Millet İttifakı'ndaki partilerin terör örgütleriyle deşifre olan ilişkisini değerlendirdi.
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan HDP'de ise Ayhan Bilgen ve Altan Tan partilerinin PKK'nın idaresinde olduğunu itiraf etti. İttifaktaki İP ve HDP neden terör örgütleri ile anılıyor? Terör örgütlerinin siyasi ayaklarını mı oluşturuyorlar? MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel A Haber canlı yayınında Millet İttifakı'ndaki partilerin terör örgütleriyle deşifre olan ilişkisini değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
HALK TV DE BİR YERLERE MESAJ GÖNDERİYOR
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Halk TV'de bir ekip vardır devamlı program yaparlar onlar da sokağın hazır olduğunu ifade ediyorlar. Bir yerler onlar da mesaj veriyorlar. Diyorlar ki sokak hazır ama önünde birisi lazım bir lider lazım gibi onlar da bir mesaj veriyor.
İP MHP'Yİ BÖLMEK İÇİN KURULDU
İYİ Parti denen parti MHP'yi temelde bölmek için kurulmuş bununla birlikte toplama bir partidir. Şimdi sağdan soldan kimi buldularsa toplamışlar. Buradaki gelenlerin daha sonraki süreçte şunu görüyoruz bugün biz kimin FETÖ'cü olduğunu kimin PKK ile ve HDP ile ilişkili olduğunu bilmiyoruz. Bunu açıklayanlar İP'in kendi mensupları, kendi kurucuları, geçmişte genel başkan yardımcılığı yapan insanlar, milletvekilleri. Orada bir kargaşa var.
İP ÇATLAMIŞ BİR TESTİ GİBİDİR
Sayın Akşener diyor ki "Bize dışarıdan operasyon çekiyorlar"... Dışarıdan kimsenin bunlara bir şey yapmasına gerek yok. Bunların birbirleriyle mücadelesi bu partiyi dağıtacaktır. İYİ Parti çatlamış bir testi gibidir. Su sızdırmaya başladı. Bunun tutulması bunun geri dönüşü mümkün değil.
MİLLET İTTİFAKI ERİYOR
Millet İttifakı'nda bir dağılma söz konusudur Millet İttifakı eriyor. Birbirine giriyorlar. Bunlar derme çatma insanlardır.
HDP - PKK İLİŞKİSİ SÜRPRİZ DEĞİL AMA...
Türkmedya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel: HDP'nin öteden beri PKK ile ilişkisi bilinen bir şey. Ama bunu iki tane eski HP milletvekili tarafından söylenmesi ayrı bir önem ve anlam taşıyor fakat sürpriz değil. HDP'nin PKK tarafından kumanda edildiği onun bir şekilde legal uzantısı olduğu çok açık.
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