İP MHP'Yİ BÖLMEK İÇİN KURULDU

İYİ Parti denen parti MHP'yi temelde bölmek için kurulmuş bununla birlikte toplama bir partidir. Şimdi sağdan soldan kimi buldularsa toplamışlar. Buradaki gelenlerin daha sonraki süreçte şunu görüyoruz bugün biz kimin FETÖ'cü olduğunu kimin PKK ile ve HDP ile ilişkili olduğunu bilmiyoruz. Bunu açıklayanlar İP'in kendi mensupları, kendi kurucuları, geçmişte genel başkan yardımcılığı yapan insanlar, milletvekilleri. Orada bir kargaşa var.