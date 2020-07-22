Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli A Haber'e konuştu! Flaş Tuma Çelik ve Pınar Gültekin açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber’e önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, HDP’li vekilin (Tuma Çelik) cinsel saldırısı hakkında, “Konu gündeme gelince HDP tutuştu" dedi. Bahçeli, “Bu rezilliği neyini değerlendireyim, HDP gizledi” açıklamasını yaptı. Öte yandan Bahçeli, Pınar Gültekin cinayeti hakkında da flaş değerlendirmelerde bulundu. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke, canlı yayında aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber'e önemli açıklamalar yaptı.

Bahçeli, HDP'li vekilin (Tuma Çelik) cinsel saldırısı hakkında, "Konu gündeme gelince HDP tutuştu ve telaşlandı"dedi.

Devlet Bahçeli, "Bu rezilliği neyini değerlendireyim, HDP gizledi" açıklamasını yaptı.



Bahçeli, "Alçağın milletvekilliği düşürülmeli, sonrada yargı ününde hesap vermeli" mesajını verdi.



PINAR GÜLTEKİN CİNAYETİ



Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayeti hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, Gültekin ailesine başsağlığı diledi ve "Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz" çağrısı yaptı.



Devlet Bahçeli, "Üzüntümüz çok büyük, kadınlara uzanan elleri lanetliyorum. Pınar evladımızın katli en ağır şekilde cezalandırılmalı" açıklamasını yaptı.