Son dakika: MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'den HDP ve CHP'ye sert sözler

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı olayına ilişkin Bahçeli, "Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın, bunu aklından dahi geçirmesin." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da sert çıktı. CHP yönetimi militan görmek istiyorsa diyen Bahçeli, "Boğaziçi'ndeki il başkanlarına bakacaklar" ifadesini kullandı.

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı olayına ilişkin Bahçeli, "Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın, bunu aklından dahi geçirmesin." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na da sert çıktı. CHP yönetimi militan görmek istiyorsa diyen Bahçeli, "Boğaziçi'ndeki il başkanlarına bakacaklar" ifadesini kullandı.