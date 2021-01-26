Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bir selamla bin hatır kazanırız. Eğer istersek bir gönüle bin yoldan ulaşırız. Bizim siyasetimiz hakikatin içindedir. Bizi arayan çarpık kulisler, çorak ortamlarda değil Türk milletinin varlığında bulacaktır. Bariz farkımız da budur.

Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. 3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Mahçubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın, açığımız yok ki korkularımız olsun. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz. Kem gözler, kötü sözler, boşuna heveslenmesin.