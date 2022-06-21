Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Bir kez olsun milli olun

Son dakika haberi... Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "2023 yılında Cumhur İttifakı sandıktan açık ara çıkacaktır. Zillet İttifakı'nın nasıl bir adayı vardır ki yıpranmasın diye açıklanmıyor?" açıklamasında bulundu. TÜSİAD'a tepki gösteren Bahçeli, "Bir kez olsun milli olsun. Boş yapmayın, Türk de olamıyorsanız bari insan olun. TÜSİAD'ın selam durduğu İsveç, Kandil'in finans bankasına dönüşmüştür." dedi. Netflix'e sert çıkan Bahçeli, "Gidişat iyi değildir. Netflix artık haddini aşmıştır. Küfür etmenin neresine güleceğiz?" ifadelerini kullandı.

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