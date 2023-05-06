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Son dakika: Meral Akşener'in 'İmralı' iddiasına belgeli yanıt

A Haber
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Giriş: 06.05.2023 14:17
Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümlülerin barındığı bölümde denetim olmadı" denildi. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş anlattı.
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