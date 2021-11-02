SON DAKİKA | Mehmet Aydın’ın ağabeyi Fatih Aydın Türkiye’de! İlk görüntüler

Son dakika haberi... "Çiftlik Bank" davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi. Aydın, havalimanında görüntülendi. İşte ilk görüntüler...

Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alınan Fatih Aydın, Türkiye'ye getirilmek üzere uçağa bindirildi. Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Interpol-Europol Daire Başkanlığı polisleri eşliğinde Aydın'ı taşıyan uçak, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden havalandıktan sonra saat 18.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Fatih Aydın, Türkiye'ye girişinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uçak altında gözaltına alındı .Fatih Aydın pasaport kontrolünde kameraya yansıdı.

Fatih Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.