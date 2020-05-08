Son dakika: Maske satışıyla ilgili flaş gelişme! Bugün itibariyle başladı |Video

Son dakika haberi... Maske satışlarında yeni dönem bugün itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların market eczane ve sağlık ürünleri satan yerlerden 8 Mayıs itibariyle temin edilebileceğini duyurmuştu. Maske satışı koronavirüsün başlangıç döneminde fahiş fiyatla satıldığını için satışına yasak gelmiş ve devlet tarafından ücretsiz dağıtılmıştı. Cerrahi maskeler bugün itibariyle en fazla 1 TL'den satılabilecek. Maskeler 10'lu ve 50'lili paketler halinde satılacak. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer anlattı.

Son dakika haberi... Maske satışlarında yeni dönem bugün itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların market eczane ve sağlık ürünleri satan yerlerden 8 Mayıs itibariyle temin edilebileceğini duyurmuştu. Maske satışı koronavirüsün başlangıç döneminde fahiş fiyatla satıldığını için satışına yasak gelmiş ve devlet tarafından ücretsiz dağıtılmıştı.

Cerrahi maskeler bugün itibariyle en fazla 1 TL'den satılabilecek. Maskeler 10'lu ve 50'lili paketler halinde satılacak. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer anlattı.