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Son dakika: Maske satışıyla ilgili flaş gelişme! Bugün itibariyle başladı |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi... Maske satışlarında yeni dönem bugün itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların market eczane ve sağlık ürünleri satan yerlerden 8 Mayıs itibariyle temin edilebileceğini duyurmuştu. Maske satışı koronavirüsün başlangıç döneminde fahiş fiyatla satıldığını için satışına yasak gelmiş ve devlet tarafından ücretsiz dağıtılmıştı. Cerrahi maskeler bugün itibariyle en fazla 1 TL'den satılabilecek. Maskeler 10'lu ve 50'lili paketler halinde satılacak. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer anlattı.

Son dakika haberi... Maske satışlarında yeni dönem bugün itibariyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşların market eczane ve sağlık ürünleri satan yerlerden 8 Mayıs itibariyle temin edilebileceğini duyurmuştu. Maske satışı koronavirüsün başlangıç döneminde fahiş fiyatla satıldığını için satışına yasak gelmiş ve devlet tarafından ücretsiz dağıtılmıştı.

Cerrahi maskeler bugün itibariyle en fazla 1 TL'den satılabilecek. Maskeler 10'lu ve 50'lili paketler halinde satılacak. Detaylar A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer anlattı.

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