01 Temmuz 2022, Cuma
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Son dakika: Mansur Yavaş'tan selde mağdur olan vatandaşlara tepki çeken yanıt: Valiliğe iletin
Son dakika haberi... Ankara'da akşam saatlerinde yaşanan yoğun yağış can alırken çok sayıda bölgede cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Evini su basan 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybederken, su baskınlarına şehirdeki tıkalı olan mazgalların neden olduğu vurgulandı. Sel sonrası yardım talep eden vatandaşlara Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın sözleri tepki çekti. Yavaş, “Valiliğe iletin. Biraz da başkası elini taşın altına koysun" dedi..