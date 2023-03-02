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Son dakika: Lütfü Türkkan ile Mahir Başarır'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 12:32
Son dakika haberleri... TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Lütfü Türkkan ve Mahir Başarır'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar aldı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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