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Son dakika | Külliye'de Filistin Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

A Haber
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Giriş: 26.07.2023 15:13
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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