Son dakika | Külliye'de Filistin Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli kabuller

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

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