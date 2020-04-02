Son dakika: Koronavirüsten (corona virüs) hayatını kaybeden Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye ProfesörüCemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Taşçıoğlu'nun yoğun bakıma götürülürken öğrencisi olan doktorlara "Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz" dediği ortaya çıktı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe korunarak cenaze namazı kılındı. Cenaze Üsküdar Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU

Acı haberi Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında, "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.



SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: HEPSİNİ BENİM ÜZERİMDE DENEYİN

Koronavirüs salgını Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun da vefatına sebep oldu. Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun, koronavirüs rahatsızlığı ilerleyip de yoğun bakım ünitesine kaldırılırken doktorlara söyledikleri son anında bile bilimin hizmetinde olduğunu gözler önüne serdi.



Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun durumu ağırlaştıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldığı, bu sırada da öğrencisi olan doktorlara "Tüm deneysel ilaçları üzerimde deneyebilirsiniz" dediği ortaya çıktı. Öğrencileri o sözleri sosyal medyada paylaştı.