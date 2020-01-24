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24.01.2020

Kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından katledilen Ceren Damar davasında karar...

Son dakika haberi... Ceren Damar Şenel davasında karar günü... Ceren Damar, 2 Ocak 2019 tarihinde fakültedeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından, bugünkü duruşmada kararın çıkması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

Ceren Damar Şenel davasında karar günü...

Ceren Damar, 2 Ocak 2019 tarihinde fakültedeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından, bugünkü duruşmada kararın çıkması bekleniyor.

Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

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