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24.01.2020
Son dakika: Ceren Damar davasında duruşma ertelendi
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle yargılandığı davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasının ardından, bugünkü duruşmada kararın çıkması bekleniyordu. Ancak mahkeme heyeti davanın 21 Şubat'a ertelenmesine karar verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
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