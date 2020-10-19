Son dakika: Karabağ'ın kalbi Şuşa kuşatıldı!

Son dakika haberi... A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak cephe hattından son gelişmeleri aktardı. Cephe hattında birçok Ermeni güçleri darmadağın ediliyor. Son olarak 13 köy daha işgalden kurtartıldı. Ulak, herkesin haber beklediği Karabağ'ın Şuşa kentinin Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldığını belirtti.

A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak cephe hattından son gelişmeleri aktardı. Cephe hattında birçok Ermeni güçleri darmadağın ediliyor. Son olarak 13 köy daha işgalden kurtartıldı. Ulak, herkesin haber beklediği Karabağ'ın Şuşa kentinin Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldığını belirtti.

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Şimdiye kadar özgürleştirilen köy sayısı 76'ya yükseldi.

Şuşa Karabağ'ın kalbi , Şuşa'nın çevresindeki tüm yükseltiler tepeler şu an kontrol altına alınmış durumda. Askerler Şuşa kent merkezine dayanmış vaziyette.