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Son dakika: Karabağ'ın kalbi Şuşa kuşatıldı!

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Giriş: 19.10.2020 10:18
Güncelleme:19.10.2020 10:37
Son dakika haberi... A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak cephe hattından son gelişmeleri aktardı. Cephe hattında birçok Ermeni güçleri darmadağın ediliyor. Son olarak 13 köy daha işgalden kurtartıldı. Ulak, herkesin haber beklediği Karabağ'ın Şuşa kentinin Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldığını belirtti.

A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak cephe hattından son gelişmeleri aktardı. Cephe hattında birçok Ermeni güçleri darmadağın ediliyor. Son olarak 13 köy daha işgalden kurtartıldı. Ulak, herkesin haber beklediği Karabağ'ın Şuşa kentinin Azerbaycan ordusu tarafından kuşatıldığını belirtti.

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Şimdiye kadar özgürleştirilen köy sayısı 76'ya yükseldi.

KİLİT KENT ŞUŞA KUŞATILDI

Şuşa Karabağ'ın kalbi , Şuşa'nın çevresindeki tüm yükseltiler tepeler şu an kontrol altına alınmış durumda. Askerler Şuşa kent merkezine dayanmış vaziyette.

Son dakika: İşgalci Ermenistanın sivilleri hedef aldığı Terterde sözün bittiği an! Evi yıkılan 15 yaşındaki Terane İsmailli: Ermenilerin bize karşı yaptığı soykırımı düşünüyorum SON DAKİKA: İŞGALCİ ERMENİSTAN'IN SİVİLLERİ HEDEF ALDIĞI TERTER'DE SÖZÜN BİTTİĞİ AN! EVİ YIKILAN 15 YAŞINDAKİ TERANE İSMAİLLİ: ERMENİLERİN BİZE KARŞI YAPTIĞI SOYKIRIMI DÜŞÜNÜYORUM

Son dakika: Ermenistan yine ateşkesi ihlal etti! Ateşkes sürdürülebilir olacak mı? Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva A Habere konuştu SON DAKİKA: ERMENİSTAN YİNE ATEŞKESİ İHLAL ETTİ! ATEŞKES SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK MI? AZERBAYCAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU NARMİNA MUSTAFAYEVA A HABER'E KONUŞTU
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Hudaferin Köprüsüne Azerbaycan bayrağı dikildi! SON DAKİKA: AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV DUYURDU: HUDAFERİN KÖPRÜSÜ'NE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ!
Son dakika: Ermenistan ateşkese neden uymuyor? A Haberde flaş açıklamalar: BM Güvenlik Konseyinin önlem alması gerekir SON DAKİKA: ERMENİSTAN ATEŞKESE NEDEN UYMUYOR? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN ÖNLEM ALMASI GEREKİR
Son dakika: Ermenistan yine ateşkesi bozdu! A Haberde flaş açıklamalar: Ermenistan artık Azerbaycan’ın devlet sınırlarını hedef almaya başladı SON DAKİKA: ERMENİSTAN YİNE ATEŞKESİ BOZDU! A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: ERMENİSTAN ARTIK AZERBAYCAN'IN DEVLET SINIRLARINI HEDEF ALMAYA BAŞLADI

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