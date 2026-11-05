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Aksaray'da kavşakta korkutan kaza! Mısır yüklü TIR şarampole devrildi: 3 yaralı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aksaray'da kavşakta korkutan kaza! Mısır yüklü TIR şarampole devrildi: 3 yaralı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Gökler köyü kavşağında, Mehmet Demirhan yönetimindeki mısır yüklü TIR ile Muhammed Gül'ün kullandığı otomobil çarpıştı. Saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada TIR şarampole devrilirken, iki sürücü ile TIR'da bulunan Cuma Karagöz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, 3 yaralıyı Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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