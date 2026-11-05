-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Barış masası kurulursa petrolde tabela değişecek: 50 dolarlı rakamlar kapıda mı?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Barış masası kurulursa petrolde tabela değişecek: 50 dolarlı rakamlar kapıda mı?

ABD'de Demokratların Kongre seçimlerinde elde ettiği ezici zaferin ardından küresel piyasalarda dengeler değişti. İran savaşı ve Orta Doğu politikası üzerinden şekillenen yeni beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken altın ve gümüşte yükseliş yaşandı. Ekonomist Üzeyir Doğan, ABD'nin İran politikasında değişime gidebileceğini belirterek savaşın sona ermesi hâlinde Brent petrolün 50 doların altına dahi gerileyebileceğini söyledi.

Trump ara seçimlerde Kongre çoğunluğunu kaybetti! ABD'nin İran ve Orta Doğu politikası değişecek mi?
Sonraki Video
Trump ara seçimlerde Kongre çoğunluğunu kaybetti! ABD'nin İran ve Orta Doğu politikası değişecek mi?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar