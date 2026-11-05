Barış masası kurulursa petrolde tabela değişecek: 50 dolarlı rakamlar kapıda mı?

ABD'de Demokratların Kongre seçimlerinde elde ettiği ezici zaferin ardından küresel piyasalarda dengeler değişti. İran savaşı ve Orta Doğu politikası üzerinden şekillenen yeni beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken altın ve gümüşte yükseliş yaşandı. Ekonomist Üzeyir Doğan, ABD'nin İran politikasında değişime gidebileceğini belirterek savaşın sona ermesi hâlinde Brent petrolün 50 doların altına dahi gerileyebileceğini söyledi.