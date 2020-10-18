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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi!

Son dakika haberi... , Azerbaycan askerlerinin tarihi 'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 18.10.2020 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi!

Aliyev, Twitter hesabından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.

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