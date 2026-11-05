Kış kapıya dayandı! Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüyor, kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den 23 il için uyarı geldi. Türkiye genelinde sıcaklıkların batıdan başlayarak 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde yağış etkili olacak. İç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don, kuzey ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Peki, hangi illerde kar bekleniyor? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri ve hava durumuna ilişkin ayrıntılar.