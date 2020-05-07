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Son dakika: Jandarma Özel Harekat PKK'lı teröristlere göz açtırmadı! Etkisiz hale getirildiler |Video
Son dakika haberi; Adıyaman kırsalında jandarma özel harekat birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mehmetçik terör örgütü PKK'ya göz açtırmıyor.
Görüntüler Adıyaman'da cep telefonu kamerasına yansıdı.
Güvenlik güçleri Adıyaman kırsalına operasyon düzenledi.
Jandarma özel harekat birliklerinin hava destekli operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Görüntülerde terör hedeflerinin vurulması ve dumanların yükselmesi yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonlar kapsamında da Tunceli ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Öte yandan terör örgütü PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ta Zap, Haftanin ve Hakurk'ta gerçekleştirilen hava operasyonunda 4 PKK'lı terörist öldürüldü.
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