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Son dakika | İzmir'den acı haber! Ölü sayısı yükseldi
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.
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