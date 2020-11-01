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Son dakika | İzmir'den acı haber! Ölü sayısı yükseldi

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Giriş: 01.11.2020 14:14
Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de meydana gelen depremde ölenlerin sayısının 55'e yükseldiğini duyurdu.

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