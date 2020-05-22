Son dakika: İzmir’de ezan provokasyonları! Camiler üzerinden yeni bir plan mı? |Video

Son dakika haberi... İzmir'de gerçekleşen ezan provokasyonlarının amacı ne? Camiler üzerinden yeni bir plan mı? İzmir’de 2 gün üst üste camilerin merkezi sistemine kimler sızdı? Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe, SETA Avrupa Araştırmaları direktörü Enes Bayraklı ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... İzmir'de gerçekleşen ezan provokasyonlarının amacı ne? Camiler üzerinden yeni bir plan mı? İzmir'de 2 gün üst üste camilerin merkezi sistemine kimler sızdı? Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe, SETA Avrupa Araştırmaları direktörü Enes Bayraklı ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte açıklamaların satır başları;

AKILLARA 15 TEMMUZ GECESİNİ GETİRDİ

Star Gazetesi yazarı Halime Kökçe: Çok açık bir provokasyon bu. Akıllara CHP İzmir Belediye Başkanının "Çav Bella" şarkısıyla yaptığı seçim propagandaları getiriyor. Türkiye bu çirkinlikleri hak edecek bir ülke değil bu tarz provokasyonlar üzerinden pek çok acılar yaşandı bu ülkede. Bu çirkin hareketin mazisi de var. Benim aklıma 15 Temmuz gecesi camilerden okunan selalar üzerine camilere saldıran müezzinleri tartaklayan insanlar geldi. CHP'nin kendi siyasi bagajındaki bir takım dine karşı mesafeli ya da düşmanca tavırlarıyla akıllarda yer etmiş olması bunu daha da tehlikeli hale getiriyor.

CHP'NİN NET TAVRI YOK



Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı: CHP'nin bana göre net bir tavrı yok. Partide çeşitli bir takım görüşler var. En ilginci de CHP'nin İzmir eski il başkan yardımcısının bu çirkin provokasyonun ardından adeta içindeymiş gibi bir takım paylaşımlar yapması bunu da destekleyen bir takım paylaşımlar geliyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynuyorlar bunlar yeni değil.

MUSTAFA KEMAL KİMLERLE MÜCADELE ETTİ?

Son dönemde bir takım çevreler kendilerini "Çav Bella" üzerinden tanımlıyorlar. 23 Nisan'da Tunç Soyer sokaklarda gezerek söylemişti. Burada garip bir durum var. Çav Bella İtalyanların bir halk şarkısıdır. Daha sonra partizanlar bunu kullanmıştır. Şimdi kendisine "Kemalist" diyenler bu marşla kendilerini ifade ediyor. Mustafa Kemal kimlerle mücadele etti? Kurtuluş Savaşı'nda birçok ili İtalyanlar işgal etmişti. İngilizler İtalyanlara kazık atmamış olsaydı Yunanlıların yerine İtalyanlar İzmir'e geleceklerdi. Daha sonra o ittifakın çatlaması bu sebeple oldu. Mustafa Kemal'in mücadele ettiği bir zihniyeti temsil eden şarkıyla bunlar kendilerini ifade ediyorlar. Burda bir hastalık var. Zaten İtalyanlar gelmiş olsaydı İzmir'deki o camiler taverna haline gelecekti "Çav Bella" çalacaktı. Biz bunu için mücadele ettik ama bir takım insanlar gerçekten köksüz ne yaptığını bilmeyen insanlar bu şarkıyı bir sembol olarak ortaya koydular.

CHP'NİN GEÇMİŞİYLE YÜZLEŞMESİ GEREKİYOR

SETA Avrupa Araştırmaları direktörü Enes Bayraklı : İzmir'de yaşanan olay bir kere Türkiye'de çok derin bir islamofobik bir zihniyetin olduğunu bize gösteriyor. Bunun CHP içerisinde yansımaları var mutlaka parti olarak maalesef. İslamiyete karşı korku ve nefret halinin hakim olduğunu görüyoruz. Geçmişte bu Türkiye'de çeşitli politikalara da yansıdı başörtüsü yasaklarında tutun da tek parti dönemindeki farklı Türkçe ezan gibi uygulamalara kadar birçok farklı uygulama söz konusuydu. Burada sadece hoparlörden "Çav Bella" okutulması meselesi değil çok daha derin bir zihniyet probleminden bahsediyoruz. CHP'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerekiyor.