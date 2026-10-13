Fransa’da polis-öğrenci çatışması A Haber’de

Fransa’da uzun ders saatleri, kalabalık sınıflar ve bütçe kesintilerine tepki gösteren öğrencilerin protestoları ülke geneline yayılıyor. Strasbourg ve Paris başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerde polis ile öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının kullanıldığı olaylarda, üniversite kampüslerinin ve fakültelerin büyük bölümünün kapalı olduğu bildirildi. A Haber muhabiri Ömer Aydın, sahadaki son durumu aktararak göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerilime dikkat çekti.