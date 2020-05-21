Fahrettin Altun ve Ömer Çelik'ten İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonuna tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonuna Twitter'dan İstiklal Marşı'ndan paylaştıkları dörtlükle tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan sesi yerine İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) şarkısının çalınmasına sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.
Altun, İstiklal Marşı'nın 8. kıtasında yer alan "Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..." dörtlüğünü paylaştı.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
BU ÇİRKİNLİĞİ YAPANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de cami hoparlörlerinden aynı anda ezan sesi yerine 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına sert tepki gösterdi. Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." dedi.
"BU TOPRAKLARA YAZILI OLAN SÖZÜMÜZ BUDUR"Çelik, "Bu toprakların ruhuna yazılı olan "söz"ümüz budur" dedi ve İstiklal Marşı'nın 8. kıtasında yer alan değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..." dörtlüğünü paylaştı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Nişana giden 4 kişide korona çıktı!
- İzmir'de yine çöp dağları oluştu
- 12 HDP'li gözaltına alındı
- Kütahya'da ormanlık alanda yangın
- CHP'nin Haliç yalanı İSKİ raporuyla çürütüldü
- Berber ve kuaförlerin çalışma saatleri belli oldu
- Meteoroloji'den İstanbul için flaş uyarı
- 17 yaşındaki Ceren Kultaş pompalı tüfekle öldürüldü
- Muğla'da orman yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor...
- PKK'nın İsveç'teki sesi CHP'ye sahip çıktı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?
- Bayramda otobüs seferleri var mı? Özel araç seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet başvuru formu
- Son dakika: ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF online sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir giriş çıkışlar ne zaman açılıyor?
- Meteoroloji son dakika: Bayramda hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu
- Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu sorgulama: 2020 Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru ekranı
- Ziraat Bankası destek kredisi başvuru yapma ve sorgulama! 6 ay ödemesiz kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Sigara fiyatları 2020: JTI, Philip Morris, BAT zamlı sigara fiyatları ne kadar? Zamlı liste yayımlandı!
- Bayramda hangi illerde yasak var? Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı yeni genelge
- Son dakika: Starbucks ne zaman açılıyor? Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Haziran'da açılacak mı?
- Detaylar açıklandı! Bayramda açık olacak yerler nereler? Bayramda sokağa çıkma yasağından kimler muaf?
- 20 Mayıs emekli maaşı yattı mı? 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi!