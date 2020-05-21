Fahrettin Altun ve Ömer Çelik'ten İzmir'deki 'Çav Bella' provokasyonuna tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'de farklı camilerin hoparlörlerinden aynı anda ezan sesi yerine İtalyanca Bella Ciao (Çav Bella) şarkısının çalınmasına sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi.



Altun, İstiklal Marşı'nın 8. kıtasında yer alan "Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..." dörtlüğünü paylaştı.





İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;



BU ÇİRKİNLİĞİ YAPANLARI ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de cami hoparlörlerinden aynı anda ezan sesi yerine 'Çav Bella' şarkısının çalınmasına sert tepki gösterdi. Çelik, "İzmir'de bazı camilerimize yapılan saldırıları lanetliyoruz. Merkezi ses sistemine sızarak bu çirkinliği yapanları şiddetle kınıyoruz. Bu çirkinliği kim yaptıysa muhakkak bulunur. Camiyle sorunu olanın milletin ta kendisiyle sorunu olduğunu biliyoruz." dedi.

"BU TOPRAKLARA YAZILI OLAN SÖZÜMÜZ BUDUR"

Çelik, "Bu toprakların ruhuna yazılı olan "söz"ümüz budur" dedi ve İstiklal Marşı'nın 8. kıtasında yer alan değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli! Bu ezanlar -ki şehâdetleri dînin temeli- Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli..." dörtlüğünü paylaştı.