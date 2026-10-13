Tokat'ta salgın alarmı: Salgının sebebi Norovirüs mü?

Tokat'ta günlerdir etkili olan salgında vaka sayısı 5 bini aştı. Hastalığın kaynağı araştırılırken su şebekesinin farklı noktalarından alınan numuneler incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi. A Haber muhabiri Murat Onur, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin kentte incelemelerde bulunduğunu aktarırken, uzmanların Norovirüs ihtimali üzerinde durduğunu belirtti. Hastanelerde yoğunluk sürerken çocuklar ve yaşlıların salgından daha fazla etkilenebileceği ifade edildi. Yetkililerden gelecek inceleme sonuçları, salgının kaynağının belirlenmesinde belirleyici olacak.