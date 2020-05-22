MHP'den camilerde 'Çav Bella ve Selda Bağcan provokasyonuna sert tepki: Kirli bir planın işaret fişeği olabilir
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İzmir'de camilerin hoparlörlerinden müzik çalınmasıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Yalçın, "Kirli bir planın işaret fişeği olabilir" dedi. İzmir'de, camilerin merkezi sistemi ele geçirilerek, önce 'Çav Bella' daha sonra ise Selda Bağcan şarkısı çalınmıştı. Çirkin saldırılara ilişkin harekete geçilerek, soruşturma başlatılmıştı.
MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı. Yalçın, "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir" dedi.
"HAMASİ KINAMALARLA GEÇİŞTİRİLEMEZ"
Yalçın, "Bütün ikaz ve tepkilere rağmen İzmir'de minarelerden ısrarla müzik dinletilmesi, kutsallarımıza ve İslam'a çok azgın ve cüretkâr bir saldırıdır. "Bu alçak eylem, malum mahfillerin yaptığı gibi sadece provokasyon yorumları ve hamasi kınamalarla geçiştirilemez" dedi.
"KİRLİ BİR PLANIN İŞARET FİŞEĞİ OLABİLİR"
Yalçın, "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir" diye konuştu.
Yalçın şöyle devam etti:
"İzmir'in hassasiyetleri kullanılarak halkı galeyana getirmek isteyenlerin derhal ortaya çıkarılacağına, bu tehlikeli oyunu sahneye koyanlara en ağır cezaların verileceğine eminiz. Bu olup bitenlerin takipçisi olacak, millet ve mukaddesat düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğiz."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 33 şehre yasak geldi!
- Türkiye ile ABD arasında önemli temas
- Son anketten hükümete yüzde 90 destek çıktı
- Dünya bunu konuşuyor! Conte öksürük krizi geçirdi
- Ankara’nın baş belası tutuklandı!
- İşte sosyal medya kullanım kılavuzu!
- 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?
- Terör operasyonu! Eski DBP başkanlarına gözaltı
- Basın İlan Kurumu’ndan Cumhuriyet'e flaş ceza!
- Bakanlıktan flaş seyahat izin belgesi uyarısı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? ALO 199 Vefa Destek Hattı ve e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
- Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Arife günü ve bayramda marketler açık mı? 23-24-25-26 Mayıs sokağa çıkma yasağı marketler kaça kadar açık olacak?
- 500 bin işçinin ikramiyesi yatıyor! Kamu işçileri 13 günlük ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye tarihleri...
- CANLI HARİTA! Türkiye ve dünya koronavirüs tablosu! 22 Mayıs corona vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Son durum...
- Son dakika: Bugün cuma namazı kılınacak mı? Camiler ne zaman açılacak? Cuma namazı ne zaman başlayacak?
- 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta indirimli ürünler dolu dolu! İşte aktüel katalog...
- e-Devlet 1000 TL sosyal yardım parası başvuru ekranı! 3. faz pandemi başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
- Bugün marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?
- Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
- Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?