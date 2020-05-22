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MHP'den camilerde 'Çav Bella ve Selda Bağcan provokasyonuna sert tepki: Kirli bir planın işaret fişeği olabilir

Genel Başkan Yardımcısı , 'de camilerin hoparlörlerinden müzik çalınmasıyla ilgili olarak, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Yalçın, "Kirli bir planın işaret fişeği olabilir" dedi. İzmir'de, camilerin merkezi sistemi ele geçirilerek, önce '' daha sonra ise şarkısı çalınmıştı. Çirkin saldırılara ilişkin harekete geçilerek, soruşturma başlatılmıştı.

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Giriş Tarihi: 22.05.2020 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020
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MHP'DEN CAMİLERDEKİ PROVOKASYONA SERT TEPKİ

Genel Başkanı , 'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı. Yalçın, "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir" dedi.

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"HAMASİ KINAMALARLA GEÇİŞTİRİLEMEZ"
Yalçın, "Bütün ikaz ve tepkilere rağmen İzmir'de minarelerden ısrarla müzik dinletilmesi, kutsallarımıza ve İslam'a çok azgın ve cüretkâr bir saldırıdır. "Bu alçak eylem, malum mahfillerin yaptığı gibi sadece provokasyon yorumları ve hamasi kınamalarla geçiştirilemez" dedi.

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"KİRLİ BİR PLANIN İŞARET FİŞEĞİ OLABİLİR"

Yalçın, "Ramazan ayında kalkışılan bu menfur girişim, toplum psikolojisini yönlendirip kaosu davet etmeye matuf kirli bir planın işaret fişeği olabilir" diye konuştu.

Yalçın şöyle devam etti:

"İzmir'in hassasiyetleri kullanılarak halkı galeyana getirmek isteyenlerin derhal ortaya çıkarılacağına, bu tehlikeli oyunu sahneye koyanlara en ağır cezaların verileceğine eminiz. Bu olup bitenlerin takipçisi olacak, millet ve mukaddesat düşmanlarına asla fırsat vermeyeceğiz."

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