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Esenyurt'ta kan donduran dehşet! Yasaklı ırk köpek kediyi parçaladı
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esenyurt'ta kan donduran dehşet! Yasaklı ırk köpek kediyi parçaladı

İstanbul Esenyurt’ta beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdiren bir kadının köpeği, sokak kedisini parçalayarak öldürdü. Olayın ardından çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen kadının tavırları infiale yol açarken, görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan A.Ç. isimli kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köpek sahibine ayrıca 95 bin TL para cezası uygulandı.

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