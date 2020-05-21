CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ‘Çav Bella’cı çıktı
İzmir'in bazı bölgelerindeki camilerde hoparlörden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella'nın çalınması birçok kesimden tepki çekmiş, olay sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Yaşanan bu skandala CHP’li İzmir İl Başkanı Banu Özdemir’den destek geldi. Bu destek ardından CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in de neredeyse her kutlama ve etkinlikte bu marşı çaldığı ortaya çıktı. Soyer’in ‘Çav Bella’ aşkı şaşırttı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
İzmir'de dün akşam saat 17.00 sıralarında kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemle ezan okunan Konak, Karşıyaka, Çiğli ve Buca ilçelerindeki bazı camilerin frekansına korsan bir şekilde müdahil olunarak cami hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalınmıştı.
"KORSANLI SABOTAJ"
İzmir Müftülüğü'nce yapılan açıklamada, yaşanılan olay doğrulanırken şu ifadelere yer verilmişti: "Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır."
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçu kapsamında, resen başlatıldığı öğrenilmişti.
TUNÇ SOYER'İN 'ÇAV BELLA' AŞKI
Tepki çeken bu olaya CHP'li İzmir İl Başkanı Banu Özdemir ise şaşırtan bir şekilde destek verdi. CHP'li Özdemir'in desteği ardından akıllara her kutlama ve etkinlikte 'Çav Belle' isimli şarkıyı söyleyen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer geldi…
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu neredeyse her etkinlikte bu şarkıyı çalıyor. CHP'li Tunç Soyer'in ise mitinglerde, parti etkinliklerinde ve resmi bayramlarda Çav Bella marşını kullanması dikkat çekiyor.
23 NİSAN'DA VE SEÇİMDE 'ÇAV BELLA' ÇALMIŞTI
Koronavirüs salgını döneminde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şehri dolaşan CHP'li Tunç Soyer'in bando ekibinin çaldığı Çav Bella marşına eşlik etmesi de gündeme gelmişti. Soyer'in bu hareketi sosyal medyada büyük tepki görürken siyasi parti mensuplarınca da eleştirilmişti. CHP'li Tunç Soyer aynı zamanda seçim sonrası kutlamalarını da bu şarkı eşliğine yapmıştı.
DAMLA KAYA/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Denize girmek yasak mı?
- Hafter'den bir belde daha kurtarıldı
- Bakan Albayrak'tan "Çav Bella" provokasyonuna sert tepki
- MEB'den o sınavlar hakkında flaş açıklama
- A Haber 'hibrit ameliyathane'lerini görüntüledi!
- Darbe şakşakçısı avukata hapis şoku!
- Ayşenur Arslan TRT'yi eleştirirken rezil oldu!
- İdari izin ne zaman bitecek?
- İOKBS ne zaman yapılacak?
- Sağlık Bakanlığı isimlerini açıkladı! Sakın inanmayın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Bursluluk sınavı ertelendi! 2020 MEB İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?
- Denize girmek yasak mı? 2020 Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, İzmir, Antalya'da denize girmek serbest mi?
- Normalleşme takvimi açıklandı! 1 Haziran'da nereler açılacak? Spor salonları, sürücü kursları, kütüphaneler...
- Son dakika: ATA AÖF vize sınavı sonuçları sorgulama! 2020 ATA AÖF online final sınavı ne zaman?
- Emekliye intibak müjdesi var mı? 2020 İntibak yasası son durum nedir? 355 TL intibak zammı ne oldu?
- Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, İzmir'de maske takmak zorunlu mu?
- Son dakika: Bayramda mezar ziyareti yasak mı? Sokağa çıkma yasağında kabir ziyareti yapılacak mı?
- e-Devlet şifresi nasıl alınır? 65 yaş üstü memleket izni seyahat izin belgesi nasıl alınır? Genelge yayımlandı!
- Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?
- Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?
- THY son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? İç hatlar ve yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- HES kodu nedir? Seyahatte yeni dönem nasıl olacak? Uçak ve tren seyahati HES kodu nasıl alınır?