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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan camilerde "Çav Bella" provokasyonuna sert tepki

Son dakika haberine göre İzmir'deki camilerde "" provokasyonuna sert tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "'Camiler kırmızı çizgimizdir' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 21.05.2020 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN ÇAV BELLA PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ

İzmir'deki camilerde "" provokasyonuna bir tepki de 'tan geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan camilerde Çav Bella provokasyonuna sert tepki | Video HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN CAMİLERDE "ÇAV BELLA" PROVOKASYONUNA SERT TEPKİ | VİDEO

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaş��mda "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak #Camilerkırmızıçizgimiz diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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