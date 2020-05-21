Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan camilerde "Çav Bella" provokasyonuna sert tepki
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'deki camilerde "Çav Bella" provokasyonuna sert tepki gösterdi. Bakan Albayrak, "'Camiler kırmızı çizgimizdir' diyoruz" ifadelerini kullandı.
İzmir'deki camilerde "Çav Bella" provokasyonuna bir tepki de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaş��mda "Hamd olsun Müslüman bir ülke olarak #Camilerkırmızıçizgimiz diyoruz ve milletimizin bu şuuru taşıdığını biliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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