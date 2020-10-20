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Son dakika: İYİ Parti'de FETÖ'cü krizi! A Haber'de Meral Akşener'e flaş çağrı: Kamuoyuna bunları açıklaması gerekir! İYİ Parti bu iddianın altından kalkamaz

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Giriş: 20.10.2020 12:01
Güncelleme:20.10.2020 12:07
Son dakika haberi... İYİ Parti'de FETÖ'cü krizi yaşanıyor. İYİ Partili Ümit Özdağ İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia etti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Övür, "Gazeteci olarak biz bunları yazdığımızda onlar iftira attılar" ifadelerini kullanarak "Yİ Parti bu iddianın altından kalkamaz" şeklinde konuştu.

İYİ Parti'de FETÖ'cü krizi yaşanıyor. İYİ Partili Ümit Özdağ İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BİZ YAZDIĞIMIZDA İFTİRA ATTILAR

Ümit Özdağ'ın söyledikleri yenilir yutulur cinsten değil. Bir parti için söylenebilecek en sert eleştirileri getirdiği müthiş iddialar var. Gazeteci olarak biz bunları yazdığımızda onlar iftira attılar bunlar yalan diye söylediler. Ama şimdi İYİ Parti'nin kurucusu bunu söylüyor. FETÖ'nün izi var FETÖ'nün izi öyle bir yerde ki İstanbul gibi en büyük şehrin il başkanlığında.

AKŞENER KAMUYUNA AÇIKLAMASI GEREKİR

Meral Akşener'in şunları açıklaması gerekir kamuoyuna. Genel İdare Kurulu üyesi yaptığı bir kişiyi İstanbul İl Başkanlığına niye getirdi? Almanya'yla bu İl Başkanının ilişkileri neydi? Türk Cumhuriyetleriyle Kazakistan'a kadar uzanan ilişkilerinde nasıl bir rolü vardı? Dayısı Enver Altaylı'nın bu süreçte rolü oldu mu? Tüm bunlar hepsi soru işaretleri. O açıdan Özdağ'ın seslendirdiği iddialar parti içi kavganın sonunda ortaya çıktı. Biz bunları 2 sene önce Sabah Gazetesi'nde yazdığımızda hiçbir tepki vermemişti Ümit Özdağ. Bu çok büyük bir iddiadır. Bence İYİ Parti bu iddianın altından kalkamaz diye düşünüyorum.

İYİ Partili Ümit Özdağdan FETÖ itirafı! İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖcü İYİ PARTİLİ ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FETÖ İTİRAFI! ''İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ''
Son dakika: Meral Akşenerden Ümit Özdağa sert tepki: Bunu söyleyen yalancıdır! SON DAKİKA: MERAL AKŞENER'DEN ÜMİT ÖZDAĞ'A SERT TEPKİ: BUNU SÖYLEYEN YALANCIDIR!

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