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İYİ Partili Ümit Özdağ'dan FETÖ itirafı! ''İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü''

Son dakika haberleri... İYİ Partili İstanbul Milletvekili , bir televizyon programında itirafında bulundu. Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı ’nun FETÖ’cü olduğunu itiraf etti.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020
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İYİ Partili Ümit Özdağ'dan FETÖ itirafı! ''İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü''

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu itiraf etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'n sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan İYİ Partili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı.

İYİ Partili Ümit Özdağdan FETÖ itirafı! İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖcü İYİ PARTİLİ ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FETÖ İTİRAFI! ''İSTANBUL İL BAŞKANI BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜ''

'BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR'

Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu söyleyen Ümit Özdağ, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

'MERAL AKŞENER'İN HABERİ VAR'

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyleyerek, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler." ifadelerini kullandı.

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